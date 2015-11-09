За неделю в Швецию прибыли 10 тысяч мигрантов из Афганистана и Сирии

На прошлой неделе в Швецию прибыли рекордных 10 тысяч беженцев.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Как свидетельствуют данные Миграционного управления Швеции, за прошедшую неделю прошение об убежище в скандинавской стране подали 10201 человек.

Сепед них - 4333 беженцев из Афганистана и 2719 из Сирии.

Более четверти просителей убежища - 2827 - несовершеннолетние, прибывшие в страну без старших родственников или опекунов.

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Новые статистические данные были опубликованы через несколько дней после того, как министр по вопросам миграции Швеции Морган Йоханссон объявил, что из-за большого наплыва беженцев страна больше не может гарантировать место для всех новоприбывших.

"Самая актуальная проблема на сегодня заключается в том, что число искателей убежища растет быстрее, чем количество мест для ночевки", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Швеция сегодня не может гарантировать места проживания", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция хочет переселить часть мигрантов в другие страны ЕС.