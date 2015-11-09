Российских военных заметили в провинциях Сирии далеко за пределами базы "Хмеймим"
07:11, 09 ноября 2015Мир
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Активисты российской мониторинговой группы Conflict Intelligence Team обнаружили военных РФ далеко за пределами базы "Хмеймим".
REUTERS
Как пишет Эхо Москвы, в отчете группы содержатся фотографии, опубликованные российскими военнослужащими в Сирии и анализ мест съемок.
"Эксперты CIT указывают, что российские военные пребывают далеко за пределами базы "Хмеймим", которую по официальной версии охраняют. В частности, они замечены возле Хамы, Хомса и Алеппо. Их роль в наземных операциях неясна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, то по данным западных источников, наземный контингент на базе "Хмеймим" в провинции Латакия удвоился и достиг 4000 человек.
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