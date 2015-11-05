В Минобороны РФ объяснили вторжение своих истребителей в воздушное пространство Турции

«Там наш самолет выполнял боевую задачу на севере Сирии. Была очень плотная облачность. Когда наш истребитель стал проходить вдоль границы с Турцией, аппаратура показала, что какие-то наземные средства ПВО пытаются делать захват боевой машины. Потому летчик был вынужден в считанные секунды сделать противоракетный маневр. Ну, чуток забрался в турецкое небо. Что мы честно и признали», - сказал Бондарев.

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Напомним, Минобороны России ранее сообщило, что 3 октября российский самолет Су-30 из-за якобы неблагоприятных погодных условий на несколько секунд зашел в турецкое воздушное пространство. Турция пригрозила сбивать самолеты, которые нарушили воздушное пространство.