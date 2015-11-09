Всемирный банк: из-за потепления вырастет число бедных
03:17, 09 ноября 2015Мир
1057 0
В случае, если не будут предприняты достаточные меры для предотвращения глобального потепления, к 2030 году количество бедных в мире может вырасти на 100 млн человек.
REUTERS
Об этом говорится в докладе Всемирного банка, передает Русская служба Би-Би-Си.
В документе отмечается, что из-за потепления в Африке цены на продукты питания вырастут примерно на 20%.
Помимо этого, в мире увеличится число мигрантов.
Читайте такжеКоличество проживающих за чертой бедности россиян за год выросло на 3 миллиона
Заявление Всемирного банка было обнародовано накануне встречи представителей 70 государств по вопросу сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов.
В конце ноября это вопрос будет обсуждаться на климатической конференции ООН в Париже.
Как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что каждый пятый житель развивающихся стран живет за чертой бедности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter