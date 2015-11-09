Всемирный банк: из-за потепления вырастет число бедных

Об этом говорится в докладе Всемирного банка, передает Русская служба Би-Би-Си.

В документе отмечается, что из-за потепления в Африке цены на продукты питания вырастут примерно на 20%.

Помимо этого, в мире увеличится число мигрантов.

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Заявление Всемирного банка было обнародовано накануне встречи представителей 70 государств по вопросу сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов.

В конце ноября это вопрос будет обсуждаться на климатической конференции ООН в Париже.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что каждый пятый житель развивающихся стран живет за чертой бедности.