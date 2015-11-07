Лидеры Тайваня и Китая проводят историческую встречу

Встреча имеет большое символическое значение, однако о каких-либо договорах, которые планируют подписать стороны, не сообщается. Обозначена лишь общая тема переговоров - поддержание мира в Тайваньском проливе, передает Би-би-си.

Читайте такжеЛидеры КНР и Тайваня проведут первую за 66 лет встречу"Обе стороны должны уважать ценности и образ жизни друг друга", - сказал Ма Инцзю. "Несмотря на то, что это первая встреча, мы чувствуем себя старыми друзьями. За нами 60-летняя история взаимоотношений, и сегодня мы видим плоды сотрудничества, а не соперничества", - сказал лидер Тайваня.

"Мы одна семья", - добавил лидер КНР Си Цзиньпин.

В 1949 году националистическое правительство Китая во главе с Чан Кайши бежало в Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами. После этого официальных встреч между лидерами двух стран не было. Таким образом, это первая встреча более чем за 65 лет.

Тайвань отделился от Китая после окончания гражданской войны в 1949 году. КНР до сих пор считает остров своей провинцией. Между тем на острове фаворитом следующих парламентских выборов считается партия, выступающая за официальное провозглашение полной независимости от Пекина.

Многие в Тайване расценивают эту встречу как попытку Китая повлиять на внутреннюю политику страны в преддверии выборов.

За последние 15 лет отношения между Китаем и Тайванем значительно улучшились.

В 2008 году началось прямое авиасообщение между Тайванем и Китаем, что облегчило двустороннюю торговлю. Туристы из Китая также помогают укреплению экономики Тайваня.

Между обеими сторонами был заключен ряд торговых соглашений, и тайваньские фирмы вложили миллиарды долларов в материковый Китай.