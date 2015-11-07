Авиакомпании Британии сегодня планируют эвакуационные рейсы из Шарм-эш-Шейха

Британские авиакомпании планируют осуществить сегодня по меньшей мере 5 рейсов из Шарм-эш-Шейха, передают РИА Новости. "Египетские власти сообщили нам, что разрешат ограниченное количество британских рейсов из Шарм-эш-Шейха, два из которых - рейсы EasyJet в аэропорт Лутон. Это даст нам возможность доставить завтра домой 445 пассажиров", - сообщили в компании EasyJet.

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Авиакомпания Monarch Airlines также планирует в субботу два рейса из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Манчестера. British Airways рассчитывает отправить один рейс в лондонский Гатвик. Thomson Airways и Thomas Cook пока не называют точное число планируемых рейсов, сообщив, что работают с властями Египта.

В пятницу в Великобританию вернулись 1417 отпускников. Планировалось, что на родину вернется в два раза больше британцев, но нескольким пустым бортам, направлявшимся в Египет, пришлось развернуться, поскольку аэропорт Шарм-эш-Шейха не мог их принять. Всего в Шарм-эш-Шейхе на момент прекращения авиасообщения находились до 20 тыс. британцев.

Ранее правительство Британии приостановило авиасообщение с египетским Шарм-эш-Шейхом в связи с опасениями по поводу того, что причиной катастрофы с российским самолетом стала бомба на борту. Сообщение было возобновлено только по направлению из Шарм-эш-Шейха для того, чтобы вывезти британских туристов.