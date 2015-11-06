Египет направил в аэропорт Шарм-эль-Шейха спецназ для защиты туристов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, спецназовцы отправились в воздушную гавань на нескольких машинах. Представители сил безопасности заявили, что они направлены туда для усиления защиты пассажиров.

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Отмечается, что в аэропорт Шарм-эль-Шейха в пятницу прибывают иностранные отдыхающие, прежде всего британцы, чтобы отправиться на родину.

Как сообщал УНИАН, ряд стран и крупных авиакомпаний приостанавливают полеты в аэропорт египетского курорта Шарм-эль-Шейх пока не будет установлена причина крушения российского А321 в небе над Синайским полуостровом.