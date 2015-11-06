Смывы и соскобы с фрагментов российского А321 изучат на предмет взрывчатки – МЧС РФ

Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.

"Российскими специалистами сделаны смывы и соскобы со всех фрагментов самолета, багажа и грунта. Еще раз подчеркиваю, необходимые пробы взяты со всех элементов, где могут быть следы взрывчатки. Все эти пробы доставлены в Москву, и в настоящее время тщательно изучаются. К этой работе привлечены лучшие, высококлассные специалисты, используется самое современное техническое оборудование. Могу со всей уверенностью сказать: если следы взрывчатых веществ есть, они точно будут обнаружены", - сказал Пучков.

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Он добавил, что результаты этого исследования будут опубликованы.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.