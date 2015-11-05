Кэмерон считает версию о намеренном взрыве на борту А321 "наиболее вероятной"

Он добавил, что необходимо укрепить систему безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха, откуда вылетел рейс А321.

По его словам, он сожалеет, что египтяне, зависящие от иностранного туризма, пострадают экономически от решения Лондона прекратить все полеты в Шарм-эш-Шейх, но подчеркнул, что для него безопасность граждан Великобритании превыше всего, сообщает Русская служба ВВС.

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Кэмерон сказал, что позднее в четверг он позвонит президенту России Владимиру Путину.