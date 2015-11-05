В сети появились снятые через два часа после аварии кадры с обломками А321 (видео)
17:08, 05 ноября 2015Мир
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В сети обнародованы кадры, на которых видно тлеющие обломки российского самолета, который разбился на Синае.
Сообщается, что видео было снято египетскими военнослужащими через два часа после аварии.
Напомним,лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако как первоначальную причину рассматривают техническую неисправность.
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