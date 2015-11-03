В Румынии задержали владельцев ночного клуба, в котором произошел пожар
03:44, 03 ноября 2015Мир
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В Румынии задержаны трое владельцев ночного клуба Сlubul Colectiv по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара, в результате которого погиб 31 человек
REUTERS
Об этом сообщает BBC.
Задержанных в течение нескольких часов допрашивали касательно случившегося в следствие использования феерверка пожара.
Прокуроров, в частности, интересовало соблюдения правил безопасности в клубе, отсутствия пожарного выхода и использования пожароопасного материала для звукоизоляции здания.
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Отмечается, что клуб не был сертифицирован для проведения концертов и пиротехнических шоу.
Как сообщал УНИАН ранее, количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31, около 180 человек пострадали.
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