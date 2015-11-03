В Румынии задержали владельцев ночного клуба, в котором произошел пожар

Об этом сообщает BBC.

Задержанных в течение нескольких часов допрашивали касательно случившегося в следствие использования феерверка пожара.

Прокуроров, в частности, интересовало соблюдения правил безопасности в клубе, отсутствия пожарного выхода и использования пожароопасного материала для звукоизоляции здания.

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Отмечается, что клуб не был сертифицирован для проведения концертов и пиротехнических шоу.

Как сообщал УНИАН ранее, количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31, около 180 человек пострадали.