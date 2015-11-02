Число жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31 человека

Таким образом, количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 31, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Mediafax.

По данным румынских властей, мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии и имел серьезные ожоги. Он единственный среди погибших, личность кого пока не установили.

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По словам врачей, среди пострадавших также есть еще один неопознанный пациент, у которого, по некоторым данным, из членов семи есть только брат, уехавший за границу.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате пожара, произошедшего в ночь на 31 октября в одном из популярных ночных клубов в центре Бухареста около 180 человек пострадали.