Столтенберг назвал учения НАТО четким сигналом для потенциального врага
Учения НАТО Trident Juncture 2015 ("Единый трезубец 2015") являются сигналом для всех потенциальных врагов Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Важность учений Trident Juncture заключается в том, что НАТО посылает четкий сигнал: мы готовы защищать и отстаивать всех членов альянс против любой угрозы, - отметил Столтенберг в интервью, опубликованном в газете ABC. - Мы переживаем время, когда НАТО адаптируется к новой реальности", пишет ТАСС.
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"Мы посылаем сигнал любому потенциальному противнику: НАТО готов быстро развернуть военные силы, и мы можем сделать это на суше, в море и в воздухе", - утверждал генсек, отвечая на вопрос, являются ли нынешние учения "четким сигналом" для России.
Trident Juncture 2015, в которых задействованы 36 тыс. человек, проходят в два этапа: командно-штабная часть учений состоялась с 3 по 16 октября, тогда как полевые маневры начались 21 октября и продлятся до 6 ноября. Основная часть учений проходит на территории Испании, Италии и Португалии.