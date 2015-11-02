Столтенберг назвал учения НАТО четким сигналом для потенциального врага

"Важность учений Trident Juncture заключается в том, что НАТО посылает четкий сигнал: мы готовы защищать и отстаивать всех членов альянс против любой угрозы, - отметил Столтенберг в интервью, опубликованном в газете ABC. - Мы переживаем время, когда НАТО адаптируется к новой реальности", пишет ТАСС.

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"Мы посылаем сигнал любому потенциальному противнику: НАТО готов быстро развернуть военные силы, и мы можем сделать это на суше, в море и в воздухе", - утверждал генсек, отвечая на вопрос, являются ли нынешние учения "четким сигналом" для России.

Trident Juncture 2015, в которых задействованы 36 тыс. человек, проходят в два этапа: командно-штабная часть учений состоялась с 3 по 16 октября, тогда как полевые маневры начались 21 октября и продлятся до 6 ноября. Основная часть учений проходит на территории Испании, Италии и Португалии.