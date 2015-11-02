Лондон окутал рекордный туман: отменены сотни авиарейсов

"Пожалуйста, воздержитесь от поездки в аэропорт, если у вас нет подтверждения, что ваш рейс не задержан", - просит пассажиров компания British Airways, передает Lenta.ru. Отменены или задержаны на несколько часов рейсы множества авиакомпаний, включая KLM, Lot, Brussels Airlines и United.

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Метеорологи сообщают, что видимость в Лондоне составляет всего 50 м. Туман знаменует наступление небывало теплой погоды на западе Великобритании. В воскресенье, 1 ноября, температура в некоторых районах Уэльса уже достигала рекордных 22,4 градусов.

Кроме этого, как передает "ЕвроПравда" со ссылкой на портал AirLive.net, в аэропорту Лондона на данный момент отменено 47 рейсов. В целом планируется, что сегодня будут отменены 65% рейсов. 35% - задерживаются.

О проблемах своих клиентов предупредили авиакомпании British Airways и EasyJet.

В целом сложные погодные условия наблюдаются в настоящее время во всей Западной Европе.

Как сообщает авиационная организация Eurocontrol, этим утром по всей Европе самолеты в сумме опаздывают на 90 тыс. минут. 94% задержек наблюдаются в связи с погодными условиями.