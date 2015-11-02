Евросоюз выделит Иордании деньги на содержание мигрантов

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда". О выделении финансирования сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Кристос Стилианидес, который в настоящее время находится с визитом в Иордании и Ливане.

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"Грядущая зима принесет дополнительные трудности для наиболее уязвимых сирийских беженцев в Иордании, поэтому мы наращиваем нашу гуманитарную помощь", - отметил он.

"Финансирование поможет покрыть основные потребности беженцев и принимающих общин, таких как здравоохранение, чистая вода, аренда помещения и образование", - сказал еврокомиссар.

Кроме этого, Афганистан подписал Женевскую конвенцию, и, тем самым, обязался принимать назад своих граждан, которых депортируют из Германии, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Афганцы в настоящее время - вторые по количеству после сирийцев среди искателей убежища в Европе.

По словам сотрудника пресс-службы президента Афганистана Зафара Хашеми, Афганистан подписал Женевскую конвенцию и поэтому обязан принять своих граждан, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены. Президент Ашраф Гани и канцлер Германии Ангела Меркель недавно обсуждали этот вопрос, уточнил Зафар Хашеми.

Ранее афганской министр по делам беженцев и репатриации Хусейн Алем Балх неодобрительно отнесся к решению Германии депортировать афганцев. По данным министерства, в этом году 120 тыс. афганцев покинули страну.