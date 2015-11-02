Меркель: в Германию прибудет до миллиона мигрантов в этом году

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на чрезвычайном саммите Евросоюза по ситуации с мигрантами в Брюсселе, передает ZN.UA со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таким образом, канцлер Германии опровергла предыдущий прогноз правительства страны, согласно которому в этом году на территорию Германии должны были прибыть 800 тыс. мигрантов.

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По информации издания, Ангела Меркель описала обстановку с мигрантами "резкими словами". Также канцлер сообщила на саммите, что федеральная полиция "с трудом справляется" с большим потоком мигрантов на немецко-австрийской границе.

Кроме этого, Ангела Меркель обратила внимание на то, что Германия не сможет принять каждого мигранта. "Мы должны принять меры сегодня, чтобы нам не пришлось закрывать границы", - сказала Ангела Меркель.