Президент Египта: расследование катастрофы российского самолета может занять несколько месяцев

Египетские аналитики 1 ноября начали расшифровку двух "черных ящиков" с российского самолета, потерпевшего крушение на Синайском полуострове накануне. Они отмечают, что расшифровка займет не один день. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что расследование в целом может занять несколько месяцев, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters. "Это сложный вопрос и он требует передовых технологий и широкого расследования, которое может длиться месяцами", - отметил президент Египта.

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Он также призвал дождаться результатов расследования. "В таких случаях следует оставить это специалистам, чтобы они определили причины падения самолета", - отметил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Тем временем Следственный комитет России проводит собственное расследование обстоятельств падения самолета. Как заявил председатель представитель ведомства Владимир Маркин, комитет "проверит все возможные версии, которые могли привести к трагедии, в том числе и версию о технической неисправности воздушного судна".

Как сообщалось, боевики, связанные с "Исламским государством", взяли на себя ответственность за якобы сбитие пассажирского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Эксперты выражают сомнения относительно того, могли ли террористы сбить лайнер на высоте свыше 9000 м.