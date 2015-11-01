Опознание жертв авиакатастрофы на Синае состоится в Петербурге

Об этом сообщил директор центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

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По его словам, врачи-психиатры центра начали готовить родственников жертв авиакатастрофы в Египте к опознанию тел погибших, которые в ближайшее время будут доставлены в Петербург.

Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.