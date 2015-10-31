Reuters опубликовал фото с места катастрофы российского лайнера А321

Лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров через 23 минуты.

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