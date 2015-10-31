Reuters опубликовал фото с места катастрофы российского лайнера А321
20:46, 31 октября 2015Мир
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Лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров через 23 минуты.
REUTERS
Как известно, на борту самолета находились 224 человека, среди которых 4 гражданина Украины.
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Обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.
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