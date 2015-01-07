Польша получила запрос США об экстрадиции режиссера Полански
Прокуратура Польши получила официальный запрос властей США об экстрадиции кинорежиссера Романа Полански и собирается допросить режиссера.
Об этом сообщает в среду, 7 января, Reuters со ссылкой на официального представителя польской прокуратуры Матеуша Мартынюка.
Запрос об экстрадиции Полански направила прокуратура Лос-Анджелеса. Запрос будет передан прокурорам в Кракове, передает Дождь.
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Адвокат Романа Полански в свою очередь напомнил, что польские прокуроры уже допрашивали режиссера в 2014 году, после чего оставили его на свободе. С тех пор, подчеркнул прокурор, ничего не изменилось.
Полански сейчас находится в Кракове, где собирается снимать фильм The Dreyfus Affair.
Власти США обвиняют Романа Полански в интимной связи с 13-летней Самантой Геймер. По данным следствия, это произошло в Лос-Анджелесе в 1977 году.
В сентябре 2009 года Полански, который имеет французское и польское гражданство, был арестован во время визита на кинофестиваль в Цюрих по запросу американских властей.
Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог, а затем Минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.