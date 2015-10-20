В Ираке у боевиков "Исламского государства" отбили важный город к северу от Багдада
Ирак заявил, что полностью избавил от экстремистской группировки "Исламское государство" важный город Бейджи, к северу от столицы Багдада.
Об этом сказал представитель Объединенного командования войск бригадный генерал Ях'я Расул агентству "Асошиейтед пресс", сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что в освобождении города принимали участие и регулярные войска, и военизированные народные формирования, в первую очередь шиитские.
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Государственное телевидение Ирака тоже сообщило об освобождении Бейджи и показало солдат с иракскими флагами посреди дымящихся жилых кварталов.
На прошлой неделе военные в Ираке уже сообщали, что освободили от исламистов и всю огромную территорию соседнего нефтеперерабатывающего комбината Бейджи, крупнейшего в стране.
Группировка "Исламское государство" захватила этот город и часть территории комбината еще в июне прошлого, 2014 года. С тех пор за них шли бои с переменным успехом.