В жилом доме под Хабаровском произошел взрыв, под завалами могут находится до 6 человек
21:00, 29 октября 2015Мир
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Полиция эвакуирует жителей трехэтажного дома в поселке Корфовский Хабаровского края, где предположительно произошел взрыв бытового газа.
Под завалами могут находится люди / Фото Дальневосточный региональный центр МЧС России
Как сообщает краевое управление МВД, взрыв газа привел к частичному обрушению всех трех этажей одного из подъездов, передает Би-би-си.
На данный момент сведений о погибших не поступало.
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В Дальневосточном региональном центре МЧС информагентствам уточнили, что под завалами могут находиться до шести человек. Еще двоих уже извлекли, их состояние не уточняется.
Место происшествия оцеплено полицией. Причины взрыва пока не установлены.
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