В жилом доме под Хабаровском произошел взрыв, под завалами могут находится до 6 человек

Как сообщает краевое управление МВД, взрыв газа привел к частичному обрушению всех трех этажей одного из подъездов, передает Би-би-си.

На данный момент сведений о погибших не поступало.

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В Дальневосточном региональном центре МЧС информагентствам уточнили, что под завалами могут находиться до шести человек. Еще двоих уже извлекли, их состояние не уточняется.

Место происшествия оцеплено полицией. Причины взрыва пока не установлены.