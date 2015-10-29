Авианосец США поднял истребители на перехват двух российских Ту-142 в Японском море
18:17, 29 октября 2015Мир
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Официальный представитель ВМС США заявил, что на этой неделе четыре истребителя F-18 были подняты из предосторожности с борта атомного авианосца в связи с приближением к нему двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.
Фотоиллюстрация / Jason Winn / wikimedia.org
Об этом сообщает Reuters.
По имеющейся информации, данные события произошли в международных водах у Корейского полуострова. Авианосец участвовал в совместных маневрах с кораблями Южной Кореи. По словам представителя, российские самолеты подлетели к авианосцу на расстояние 1 морской мили, из-за чего были подняты в воздух американские истребители.
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Анонимный источник из ВМС Соединенных Штатов отметил, что пилоты от каждой из стран действовали профессионально, российские самолеты покинули зону, где находился авианосец.
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