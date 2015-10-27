США могут отправить военных советников и спецназ в Ирак и Сирию - The Washington Post

Большинство советников по национальной безопасности президента США Барака Обамы предлагают направить американские войска в Ирак и Сирию для борьбы с "Исламским государством", сообщает издание The Washington Post со ссылкой на правительственные источники, передает ZN.ua.

Сообщается, что речь идет размещении ограниченного количества сил специальных операций в Сирии, а также об отправки военных советников в Ирак.

Данное решение должно быть одобрено со стороны Обамы, который, как сообщают источники издания, выскажет свою позицию по этому вопросу в течение недели.

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Отмечается, что на данный момент дебаты по поводу отправки военных США в Ирак и Сирию еще продолжаются. Также неизвестно, о каком количестве солдат идет речь. Издание пишет, что такие меры, как создание бесполетной или буферной зон, что требует присутствия нескольких тысяч американских солдат в Ираке и Сирии, не нашли поддержку со стороны советников Обамы.

Кроме этого, подобные меры могут привести к прямому военному столкновению с режимом сирийского президента Башара Асада, которого поддерживают иранские и российские войска. Предполагается, что в Сирии силы специальных операций США будут работать с умеренной оппозицией и, возможно, с курдскими бойцами.

Воздушная военная кампания России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.

Несмотря на заявленную Россией цель военной кампании - борьба с боевиками "Исламского государства", западные государства во главе с США, а также Турция и Саудовская Аравия утверждают, что цели бомбардировок РФ в Сирии - в первую очередь, сирийские повстанцы, оппозиционные к Асаду, а не террористы "ИГ".