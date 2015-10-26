Российские заводы по сборке ракет из-за операции в Сирии перешли на работу в три смены - СМИ

В связи с возросшей потребностью военных в поставках вооружений из-за операции России в Сирии работники корпорации "Тактическое ракетное вооружение" были вынуждены перейти на работу в три смены.

Об этом сообщает источник "Коммерсант-Власть" в оборонно-промышленном комплексе.

"Для доставки же грузов в Тартус ВМФ РФ в экстренном порядке приобрел у турецких судовладельцев восемь транспортных кораблей, быстро зачисленных в списки вспомогательных судов с приданием им военного статуса: большие десантные корабли в одиночку с такой нагрузкой уже не справлялись", - отмечает издание.

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Также источник в Генштабе сообщил, что российский военный контингент в Сирии присутствует: его основу составляют военнослужащие-контрактники из 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) и 7-й десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ (станица Раевская). Правда, по его словам, их основная задача состоит в большей степени в охране объектов, но никак не в ведении боевых действий с исламскими радикалами.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).