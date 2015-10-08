Американский военачальник: Россия окружает НАТО "стальной дугой"

Об этом заявил заявил высокопоставленный военачальник США и НАТО Марк Фергюсон, передает "Голос Америки". "Мы видим признаки появления более агрессивного, более боеспособного российского военно-морского флота", – заявил, выступая в Вашингтоне, командующий силами ВМС США в Европе и глава Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Марк Фергюсон.

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"Речь идет о военно-морском потенциале, который напрямую предназначен для компенсации очевидных преимуществ флотов стран НАТО, – добавил он. – Они дают нам понять и предупреждают, что намерены оспаривать наше доминирование на море".

В своем выступлении в Атлантическом совете, Марк Фергюсон заявил, что обновленная российская армия увеличила свой потенциал по сравнению с временами "холодной войны". "Способность к реагированию стала новым элементом. Мы видим, что действия России теперь полностью включают такие элементы, как скорость и стратегическая неожиданность", – сказал он.

При этом он добавил, что "формулировки, которые исходят от российских военных, отражают умонастроения и действия, характерные для прямого вызова и конфронтации с НАТО".

Марк Фергюсон описал действия России по нескольким направлениям: восстановление созданных в годы "холодной войны" военных баз в Арктике, обновление ее потенциала в Балтийском регионе, а также недавнее размещение сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил в Сирии.

"О новой милитаризации российской политики в сфере безопасности свидетельствует создание стальной дуги от Арктики до Средиземноморья, – заявил Марк Фергюсон. – Начиная с новых баз в Арктике, и далее в Петербурге в Балтийском море и Крыму в Черном море, Россия устанавливает передовые средства ПВО, системы крылатых ракет и новые платформы".

"Она также наращивает потенциал для проецирования силы в военно-морской сфере. Их база в Сирии теперь дает им такую возможность в восточной части Средиземного моря", – добавил он.

"Эта стратегия перекрытия доступа на море направлена против военно-морских сил НАТО, – продолжил адмирал. – Они хотят получить возможность угрожать действующим в этих регионах военно-морским силам и таким образом сдерживать операции НАТО".