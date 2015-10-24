В Сирии уничтожили главаря филиала "Аль-Каиды" - Daily Mail
18:16, 24 октября 2015Мир
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По информации издания, в "Джабхат ан-Нусра" подтвердили гибель главаря.
REUTERS
Один из лидеров экстримистской группировки "Джабхат ан-Нусра" (филиал "Аль-Каиды" в Сирии) Абу Сулейман аль-Масри убит на севере страны.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, в "Джабхат ан-Нусра" подтвердили гибель главаря.
По предварительным данным, террорист был убит вблизи сирийского города Алеппо. Причины и обстоятельства его смерти пока не установлены.
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