В Сирии уничтожили главаря филиала "Аль-Каиды" - Daily Mail

Один из лидеров экстримистской группировки "Джабхат ан-Нусра" (филиал "Аль-Каиды" в Сирии) Абу Сулейман аль-Масри убит на севере страны.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, в "Джабхат ан-Нусра" подтвердили гибель главаря.

По предварительным данным, террорист был убит вблизи сирийского города Алеппо. Причины и обстоятельства его смерти пока не установлены.