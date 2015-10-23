Премьер РФ говорит, что война в Сирии не повлияла на эмоциональное состояние Асада

Об этом со ссылкой на главу российского правительства Дмитрия Медведева, который принимал участие в переговорах на высшем уровне, состоявшихся на этой неделе, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на прошедшие годы, хочу отметить, что президент Башар Асад во время своего последнего визита в Москву был так же спокоен и уравновешен, как и пять лет назад", - написал он на своей странице в Facebook.

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Российский премьер отметил, что до этого он видел сирийского президента во время своего визита в Дамаск в мае 2010 года.

"С 2011 года жизнь сирийского народа превратилась в кошмар: война, террор, смерть, разрушение религиозных святынь и памятников мирового значения", - добавил Медведев.

Напомним, Асад во вторник вечером, 20 октября, посетил Москву, провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе участвовали члены высшего руководства РФ.