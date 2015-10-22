Путин: если драка неизбежна, бить надо первым

Об этом он отметил во время выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, передает Украинская правда.

"Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", - сказал президент Российской Федерации.

"Угроза террористических ударов в России от наших действий в Сирии, уверяю вас, стала ни больше, ни меньше. Она была и есть, к сожалению", - считает он.

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"Вот мы не предпринимали никаких действий в Сирии, что заставило террористов нанести удар в Волгограде на железнодорожном вокзале? Ничего. Просто их человеконенавистническая ментальность, отношение к жизни людей, борьба с Россией как таковой. Поэтому лучше нам воевать с ними там, чем ждать здесь", - заявил Путин.