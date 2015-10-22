Путин заявил, что оружие еще долго будет инструментом международной политики

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, пишет Украинская правда.

"Будем реалистами: военная сила остается и еще долго будет инструментом международной политики. Так есть по факту жизни", - заявил Путин, говоря о ситуации в мире.

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Как сообщал УНИАН, в ходе выступления на итоговой пленарной сессии клуба "Валдай" Путин также резко раскритиковал США.