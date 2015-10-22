Путин считает, что своим решением строить ПРО в Европе США "обманули" весь мир

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он заявил, что под предлогом угрозы со стороны Ирана разрушена фундаментальная основа современной международной безопасности – договор об ограничении противоракетной обороны.

«США в одностороннем порядке из него вышли. Сегодня иранская ядерная проблема решена, никакой угрозы со стороны Ирана не было, как мы говорили, и нет. Причина, вроде бы побудившая наших американских партнеров строить систему противоракетной обороны, исчезла», - сказал Путин.

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«Мы вправе были бы ожидать, что и работа над развитием ПРО США прекратится. А что на самом деле? Ничего подобного не происходит, наоборот, все продолжается. На днях проведены первые испытания ПРО США в Европе. Что это значит? Это значит, что мы, когда спорили с нашими американскими партнерами, были правы. Нас да и весь мир пытались в очередной раз ввести в заблуждение, а сказать совсем попроще - обманывали», - заявил Путин.

По его мнению, дело не в гипотетической иранской угрозе, которой никогда не было, а в попытке разрушить стратегический баланс изменить соотношение сил в свою пользу таким образом, чтобы «не просто доминировать, а иметь возможность диктовать свою волю всем – геополитическим конкурентам и союзникам».

Путин считает, что это опасный сценарий развития событий, вредный для всех, в том числе США.