США и НАТО испытают морской компонент системы европейской ПРО

Предположительно, это произойдет до конца октября. Как пишет Stars and Stripes, в ходе испытаний элементы морского компонента ПРО должны будут отследить и перехватить невооруженную баллистическую ракету.

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Ее запустят с полигона на британских Гебридских островах у побережья Шотландии.