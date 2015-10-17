США и НАТО испытают морской компонент системы европейской ПРО

23:52, 17 октября 2015
Мир
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США и страны НАТО впервые испытают морской компонент системы европейской ПРО.

REUTERS

Предположительно, это произойдет до конца октября. Как пишет Stars and Stripes, в ходе испытаний элементы морского компонента ПРО должны будут отследить и перехватить невооруженную баллистическую ракету.

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Ее  запустят с полигона на британских Гебридских островах у побережья Шотландии.

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