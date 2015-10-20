Путин придумал новую причину для бомбардировок в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с российскими силовиками.

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"Мы видим, что обстановка в мире далека от стабильной. Глобальную опасность – и все мы хорошо это знаем – представляет международный терроризм", - сказал Путин.

Российский лидер считает, что, создав плацдарм в Сирии и ряде других стран Ближнего Востока, террористы строили и продолжают строить планы по расширению экспансии, по дестабилизации целых регионов, вербовали и продолжают вербовать в свои ряды боевиков из многих государств, в том числе из России и стран СНГ.

"Чтобы предотвратить эту угрозу, принять превентивные меры, Россия, как вы знаете, начала силовую операцию в Сирии ", - сказал Путин.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября под лозунгом борьбы с террористами ИГИЛ. Однако уже с первых дней авиабомбардировок стало понятно, что основной целью российских военных является не ИГИЛ, а повстанцы против режима диктатора Башара Асада, который является союзником Путина. Повстанцев, в свою очередь, поддерживают США. Стоит отметить и то, что с начала октября жертвами ударов российской авиации стали около 370 мирных жителей. В то же время армия Асада начала наступление в Сирии.