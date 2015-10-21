Байден решил не баллотироваться в президенты США в 2016 году

Такое заявление он сделал в присутствии главы государства Барака Обамы, выступая в Розовом саду у Белого дома, сообщает ТАСС.

"На мое решение повлияла смерть моего сына Бо, - отметил он. - У меня не будет достаточно времени, чтобы построить успешную предвыборную кампанию".

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Байден подчеркнул, что не смог бы пойти на выборы, если бы его семья была бы не готова из-за скорби по смерти сына. "Мы сильно переживали потерю Бо. Хорошие новости в том, что семья преодолела это, - сказал вице-президент. - Но, к сожалению, окно (возможностей начала кампании) закрылось".

"Но, так, как я не буду кандидатом в президенты, я не собираюсь молчать", - пояснил политик, добавив, что будет помогать своей партии на выборах. Он также подчеркнул, что будет оказывать всяческую поддержку фондам по борьбе с раковыми заболеваниями в память о своем сыне.