Байден не уверен, что ему стоит баллотироваться в президенты США

Об этом он заявил, выступая в Атланте с речью о международной политике, сообщает BBC-Украина.

72-летний политик решает, стоит ли ему участвовать в президентской гонке в третий раз.

По его словам, баллотироваться на пост президента будет некстати, если он не сможет посвятить этому все сердце и душу.

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Призывы к Байдену принять участие в предвыборной гонке звучат все чаще, поскольку кампания Хиллари Клинтон оказалась под угрозой после скандала с использованием личной электронной почты.

Госпожа Клинтон подверглась ожесточенной критике со стороны Республиканской партии, когда выяснилось, что она, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный сервер для служебной переписки.

Ранее УНИАН сообщал, что Байден может выступить против Хиллари Клинтон на будущих праймериз - предварительных выборах кандидатов на пост президента США от Демократической партии в штатах Айова и Нью-Гемпшир в феврале следующего года.

А известный американский предприниматель Дональд Трамп лидирует среди претендентов на пост президента США от республиканцев. За него сейчас готовы проголосовать 18% сторонников этой партии. На 3% отстает Джеб Буш.