Россия хочет предоставить участникам операции в Сирии статус ветеранов боевых действий

Памфилова напомнила о том, что в среду глава кремлевской администрации Сергей Иванов информировал, что все социальные и финансовые вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих-участников операции, решены, передает ТАСС.

"Надеюсь на это, совсем не хотелось бы, чтобы повторилась неприглядная ситуация, как с теми, кто выполнял свой долг в Таджикистане, других "горячих точках", - отметила Памфилова.

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В этой связи она полагает, что военнослужащие, задействованные в операции в Сирии, "должны получить статус участников боевых действий". По мнению Памфиловой, соответствующие поправки в закон о ветеранах должны быть внесены уже сейчас.

Она пообещала, что как уполномоченный по правам человека, возьмет этот вопрос на особый контроль.

Ранее УНИАН сообщал, что более 50 самолетов и вертолетов вошли в состав авиационной группы Воздушно-космических сил России, которая наносит авиационные удары на территории Сирии.