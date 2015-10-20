Трюдо: Канада возвращается в мировую политику - BBC
Канада возвращается на мировую политическую сцену, заявил лидер Либеральной партии, которая победила на выборах, Джастин Трюдо, выступая перед сторонниками в Оттаве.
Об этом сообщает BBC Украина.
"Я хочу сказать друзьям этой страны по всему миру - многие из вас волновались, что Канада за последние 10 лет потеряла свой сочувственный и конструктивный голос в мире. У меня есть для вас простое сообщение. От имени 35 млн канадцев - мы вернулись", - сказал господин Трюдо.
Господин Трюдо также пообещал презентовать "не только другое правительство, а лучшее".
Канадская Либеральная партия одержала решительную победу на парламентских выборах, обогнав Консервативную партию и, таким образом завершив девятилетнее правление консерваторов в стране.
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Лидер партии Джастин Трюдо - сын предыдущего премьер-министра страны Пьера Трюдо - сформирует новое правительство.
Действующий премьер Стивен Харпер признал свое поражение на этих выборах.