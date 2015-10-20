Путин назвал количество ликвидированных ФСБ человек, подозреваемых в терроризме

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с российскими силовиками.

По словам Путина, непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и внутри РФ. "Особые задачи здесь стоят перед Федеральной службой безопасности. С начала года её сотрудники предотвратили 20 преступлений террористической направленности. В ходе спецопераций ликвидированы 112 бандитов, включая 26 главарей, задержаны более 560 членов бандформирований. Хочу вас поблагодарить за эту работу", - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что "нужно и дальше действовать столь же энергично и эффективно". "При этом принципиально важно выявлять связи российских боевиков с международными террористическими группировками и их покровителями", - добавил Путин.