Большинство россиян уверены, что худшие времена для страны впереди - опрос

Индекс социальных настроений граждан России относительно ситуации в стране снижается четвертый месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает ZN.UA.

В сентябре показатель вновь обновил минимум этого года, опустившись до 58 п. (минус 15 пунктов с мая т.г.). Это заметно ниже значения годичной давности (68 п. в сентябре 2014 года).

При этом 19% граждан РФ ответили, что самые тяжелые времена остались позади, 23% считают, что переживают их сейчас, а 48% уверены, что самые тяжелые времена еще впереди.

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Индексы социальных настроений показывают, как россияне оценивают ситуацию в стране/личной жизни. Показатели строятся на основе вопросов "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране/личной жизни?".

Каждый индекс рассчитывается как разность между ответами "все нормально", "все отлично", "все хорошо" и "все плохо", "все ужасно". Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов.

Опрос ВЦИОМ проведен 26-27 сентября 2015 года среди 1600 человек в 130 населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Согласно ранее проведенному опросу, спустя год после введения первого пакета западных санкций против России негативные последствия отмечают около половины граждан РФ (47%).