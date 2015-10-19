В России показали видео танчиков с пушкой, которых пафосно назвали "боевыми роботами"

Испытания программного комплекса "Уникум" для управления группировкой роботов завершены, система передана заказчику, сообщил РИА Новости замгендиректора "Объединенной приборостроительной корпорации" (ОПК, входит в "Ростех") Сергей Скоков.

По словам представителя ОПК, программный комплекс наделяет машины "интеллектуальными возможностями", позволяя им решать мирные и боевые задачи — отдельно или в составе группы — без участия человека. Управление может осуществляться порядка десяти робототехническими комплексами на море, на суше и в воздухе.

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Система допускает полное исключение человека, отмечают разработчики. Роботизированные комплексы могут самостоятельно распределять роли внутри группы, выбирать из своих рядов "старшего", заменять выведенных из строя роботов, занимать выгодные позиции, осуществлять поиск целей, запрашивать у оператора разрешение на их поражение и поражать цели в автоматическом режиме.