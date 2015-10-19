В Ливане в лагере сирийских беженцев взрыв: погибли 4 человека

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство "Аль-Ватания".

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По информации издания, "не менее 4 человек погибли и 10 получили ранения в результате взрыва в лагере беженцев на востоке Ливана".

Отмечается, что "взрыв произошел в лагере беженцев из Сирии в местечке Вади-Хамид у населенного пункта Эрсаль, расположенного близ сирийско- ливанской границы".

Причины инцидента пока не сообщаются.

Отметим, что территория неподалеку городка Эрсаль неоднократно подвергалась нападениям боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", которая контролирует в этой области ряд приграничных зон на сирийской территории.