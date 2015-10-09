BBC: В столице Ливана вновь столкновения полиции и протестующих

01:53, 09 октября 2015
Мир
411

В Ливане правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против антиправительственных демонстрантов в столице Бейруте.

REUTERS

Протестующие в ответ бросали камни и бутылки с водой, сообщает BBC Украина.

Противостояние началось после того, как демонстранты попытались прорваться через барьеры, которые установили у здания парламента.

Читайте такжеВ Ливане второй день продолжаются протесты из-за мусора на улицах (фото)

Протесты, которые начались из-за неубранного мусора, расширились как выступления против политической системы страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter