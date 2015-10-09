BBC: В столице Ливана вновь столкновения полиции и протестующих
01:53, 09 октября 2015Мир
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В Ливане правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против антиправительственных демонстрантов в столице Бейруте.
REUTERS
Протестующие в ответ бросали камни и бутылки с водой, сообщает BBC Украина.
Противостояние началось после того, как демонстранты попытались прорваться через барьеры, которые установили у здания парламента.
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Протесты, которые начались из-за неубранного мусора, расширились как выступления против политической системы страны.
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