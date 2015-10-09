BBC: В столице Ливана вновь столкновения полиции и протестующих

Протестующие в ответ бросали камни и бутылки с водой, сообщает BBC Украина.

Противостояние началось после того, как демонстранты попытались прорваться через барьеры, которые установили у здания парламента.

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Протесты, которые начались из-за неубранного мусора, расширились как выступления против политической системы страны.