Россия намерена поставлять Египту оборудование и вертолеты на "Мистрали"

Об этом заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.

"Россия будет, если хотите, субподрядчиком, который будет поставлять к этим "Мистралям" недостающее оборудование, без которого "Мистраль", извините, консервная банка. И, естественно, все вертолеты, что в совокупности составит свыше миллиарда долларов точно", - сказал Иванов.

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По его словам, после того как сделка будет закрыта, тогда Египет, очевидно, не утверждаю, но предполагаю, заключит контракт с РФ о дооборудовании "Мистралей": как самого корабля, так и вертолетов, и внесет существенный вклад в борьбе с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, власти Франции подтвердили решение продать Египту два вертолетоносца класса "Мистраль", построенных по заказу России.