Более трети россиян обвиняют США в миграционном кризисе - опрос

Более трети опрошенных россиян (36%) обвиняют в миграционном кризисе США.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

16% респондентов возлагают вину на власти стран Ближнего Востока, стран, где идет война, 9% считают причиной политику всего мира, 6% россиян винят Европейский союз, 5% ИГИЛ, по 2% опрошенных полагают, что люди виноваты сами или их вынудили военные действия, по 1% винят НАТО и Западную коалицию, 24% россиян затруднились ответить.

Лишь 2% россиян полагают, что в сложившейся ситуации можно винить только самих людей, решивших уехать.

Переселенцы с Ближнего Востока вызывают у россиян скорее сочувствие (61%), чем осуждение (3%).

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"Каждый пятый (21%) остается безразличен к их судьбе. В отношении стран Европы, принявших беженцев, респонденты также питают преимущественно положительные чувства. Такие государства внушают прежде всего уважение (29%) и сочувствие (22%)", - говорится в исследовании.

Еще 11% опрошенных симпатизируют беженцам. Антипатия, осуждение и тем более злорадство встречаются существенно реже: о том, что испытывают подобные эмоции, сказали 4%, 7% и 2%, соответственно. И 22% к ним равнодушны.

Инициативный всероссийский опрос проведён 10-11 октября 2015 года, опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.