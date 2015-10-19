Россия разрешила предприятиям Швейцарии ввозить сыр и мясо на территорию страны

Об этом в понедельник сообщило данное ведомство, передает ТАСС.

"По результатам совместной инспекции, проведенной в период с 8 по 19 февраля 2015 года Россельхознадзором и Федеральным ведомством по ветеринарии и продовольственной безопасности Швейцарии, 8 из 13 проинспектированных швейцарских предприятий получили право поставок в Российскую Федерацию продукции животного происхождения (сыры и готовая мясная продукция)", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Отмечается, что на ноябрь 2015 года запланированы переговоры специалистов служб для рассмотрения вопроса о возможности поставок продукции остальных 5 предприятий.

Напомним, 29 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении с 6 августа продуктов, которые попадают под ограничительные меры.

Россия 7 августа 2014 года ввела эмбарго на ввоз продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. К ним относятся США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Изначально срок действия запрета составлял один год, летом 2015 года он был продлен до 6 августа 2016 года.