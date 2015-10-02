Венгрия согласилась открыть командный центр НАТО на своей территории

Эту информацию подтвердил представитель правительства страны, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

В центре будут работать 40 сотрудников из Венгрии и других стран-членов НАТО, но он не будет базой для сил Альянса.

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"Его задача в мирное время - организовать и планировать международные учения, в чрезвычайных ситуациях - координировать силы быстрого реагирования НАТО", - заявил официальный представитель правительства в ответе на вопрос агентства.

Чиновник ответил, что они исходили из того, что мир становится все более и более опасным местом, поэтому, возможно, потребуется быстрая и эффективная помощь от союзников.

Ранее УНИАН сообщал, что в Грузии откроется тренировочная база НАТО в рамках пакета сотрудничества НАТО-Грузия, переводящего отношения на новый уровень и предусматривающий ряд конкретных решений.