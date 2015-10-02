Венгрия согласилась открыть командный центр НАТО на своей территории
Венгрия согласилась на постройку командного центра для координации развертывания сил быстрого реагирования НАТО на своей территории.
Эту информацию подтвердил представитель правительства страны, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
В центре будут работать 40 сотрудников из Венгрии и других стран-членов НАТО, но он не будет базой для сил Альянса.
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"Его задача в мирное время - организовать и планировать международные учения, в чрезвычайных ситуациях - координировать силы быстрого реагирования НАТО", - заявил официальный представитель правительства в ответе на вопрос агентства.
Чиновник ответил, что они исходили из того, что мир становится все более и более опасным местом, поэтому, возможно, потребуется быстрая и эффективная помощь от союзников.
Ранее УНИАН сообщал, что в Грузии откроется тренировочная база НАТО в рамках пакета сотрудничества НАТО-Грузия, переводящего отношения на новый уровень и предусматривающий ряд конкретных решений.