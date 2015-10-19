Amazon подала в суд на людей, обвинив их в размещении сфабрикованных рецензий

Компания утверждает, что "лживые, вводящие в заблуждение и недостоверные" рецензии, проплаченные производителями товаров, бьют по репутации Amazon, передает Русская служба Би-Би-Си.

В апреле фирма подала в суд на компании, занимавшиеся продажей сфабрикованных рецензий.

По заявлению Amazon, 1114 ответчиков, имена которых компании пока не известны, предлагают свои услуги на сайте Fiverr примерно за 5 долларов, обещая взамен написать позитивную рецензию и поставить высший балл.

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"Хотя этих людей не так много, эти рецензии могут значительно ударить по доверию потребителей и производителей к Amazon, что, в свою очередь, вредит бренду Amazon", - говорится в иске компании.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование в отношении онлайн-магазина Amazon по дистрибуции электронных книг ("e-books").