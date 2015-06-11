Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда". "Комиссия, в частности, будет исследовать определенные пункты, включенные в договоры Amazon с издателями. Эти положения требуют от издателей сообщить Amazon о более благоприятных или альтернативных условиях, предлагаемых конкурентами Amazon", - говорится в заявлении.

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Комиссия считает, что такие положения усложнят конкуренцию с Amazon для других электронных книгораспространителей. Комиссия будет расследовать положения, которые могут ограничить конкуренцию между различными дистрибьюторами электронной книги.

Если обвинения подтвердятся, это будет означать, что такие действия могут привести к нарушению антимонопольного законодательства ЕС, которое запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Ранее власти ЕС расследовали схему, по которой Amazon платит налоги в Европе. Выяснилось, что заказы от клиентов из Великобритании компания оформляет в Люксембурге, где налоги ниже.

То же самое касалось заказов из Германии и Испании. Впоследствии Amazon объявила, что будет платить налоги непосредственно в те страны, откуда приходят заказы.