В Москве на антивоенном митинге полицейские задержали двух человек
На митинге "Нет войне!" на Суворовской площади в Москве задержали двух человек.
Об этом сообщает в субботу, 17 октября, Дождь.
В частности, согласно сообщению, примерно в 16:00 полиция задержала девушку с плакатом с надписью о том, что президент России Владимир Путин якобы причастен к убийствам людей.
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Через некоторое время на митинг пришли, как считают его участники, несколько провокаторов, один из которых заявил, что поддерживает террористическую группировку "Исламское государство".
"Позор НТВ!" pic.twitter.com/lxmHNtur8m
— Константин Антипин (@P2beep) October 17, 2015
Отмечается, что когда журналист одного из телеканалов начал брать у них интервью, активисты окружили их и начали скандировать "Позор НТВ!" После этого завязалась потасовка, во время которой полицейские задержали мужчину с плакатом с флагом Сирии и надписью "Спасибо России".
Как сообщал УНИАН, в Москве на Суворовской площади проходит пикет против вторжения России в Украину и Сирию.