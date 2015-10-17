В Москве на антивоенном митинге полицейские задержали двух человек

Об этом сообщает в субботу, 17 октября, Дождь.

В частности, согласно сообщению, примерно в 16:00 полиция задержала девушку с плакатом с надписью о том, что президент России Владимир Путин якобы причастен к убийствам людей.

Читайте такжеВ России похитили организатора митинга против агрессии в Украине

Через некоторое время на митинг пришли, как считают его участники, несколько провокаторов, один из которых заявил, что поддерживает террористическую группировку "Исламское государство".

Отмечается, что когда журналист одного из телеканалов начал брать у них интервью, активисты окружили их и начали скандировать "Позор НТВ!" После этого завязалась потасовка, во время которой полицейские задержали мужчину с плакатом с флагом Сирии и надписью "Спасибо России".

Как сообщал УНИАН, в Москве на Суворовской площади проходит пикет против вторжения России в Украину и Сирию.