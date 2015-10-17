Украденный в Москве памятник советскому актеру Евгению Леонову распилили и сдали в металлолом

Об этом сообщил представитель ГУ МВД Москвы Андрей Галиакберов, сообщает РИА Новости.

По его словам, полицейские обнаружили украденный памятник Леонову в пункте приема цветных металлов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали пятерых подозреваемых в краже памятника Леонову, изображенному в образе персонажа "Доцента" из кинокомедии "Джентльмены удачи".

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"Сотрудники УВД по Западному округу столицы в ходе проведения оперативных мероприятий с подозреваемыми в краже установили пункт приема цветных металлов, в который была сдана бронзовая скульптура в виде персонажа из к/ф "Джентльмены удачи"… К сожалению, сотрудники полиции обнаружили памятник уже в разрезанном виде", — сказал Галиакберов.

Все части бронзовой скульптуры изъяты в качестве вещественных доказательств. Проводятся необходимые следственные действия. По данным правоохранительных органов, в понедельник следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скульптурная композиция с известным советским актером была украдена 16 октября с Мосфильмовской улицы в Москве. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Стоимость памятника, по данным полиции, оценивается примерно в 160 тыс. рублей.

Как сообщал УНИАН, скульптурная композиция с известным советским актером Евгением Леоновым в виде персонажа "Доцента" из кинокомедии "Джентльмены удачи" была украдена из Мосфильмовськой улицы в Москве.